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لبنان

شاورما غير مطابقة للمواصفات

Lebanon 24
30-05-2024 | 06:55
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إستكمل مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة - مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية جولاتهم التفتيشية، في حضور رئيس المصلحة محمد بيطار على المؤسسات التجارية ومحال اللحوم والعصائر والبوظة العربية في نطاق أحياء مدينة النبطية وبلدة حبوش وصير الغربية، وقد تم سحب 8 عينات من البهارات ومادة الزعتر المعدة للبيع لفحصها في المختبر والتأكد من سلامتها وخلوها من الجراثيم.
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وسطر محضر ضبط في حق صاحب مستودع بهارات في بلدة صير الغربية لوجود كمية من المواد المخزنة منتهية الصلاحية.
كذلك صدرت نتائج فحوصات "شاورما اللحوم "التي سحبت من مطاعم منطقة حاصبيا وعددها 6 عينات، 5 مطابقة وواحدة غير مطابقة للمواصفات الصحية، وقد سطر في حق المسؤول عنها محضر ضبط وأعطي مهلة اسبوع ليعاد سحب عينة اخرى ويبنى على الشيء مقتضاه، إضافة لتعهده بالإلتزام بالقوانين الصادرة عن الوزارات المعنية.
 
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