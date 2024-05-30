بالصور... حريق داخل باص كان في داخله طلاب

اندلع حريق أسفل باص لجهة السائق، كان يقلّ طلاباً، على طريق الشفاء - أبي سمراء في طرابلس.

وتمّت السيطرة على الحريق، فيما رجّحت المعلومات أنّ يكون نتج عن ماس كهربائيّ.

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ولم يُفد عن إصابة الطلاب خلال الحريق.