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لبنان

بالصور... حريق داخل باص كان في داخله طلاب

Lebanon 24
30-05-2024 | 07:09
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اندلع حريق أسفل باص لجهة السائق، كان يقلّ طلاباً، على طريق الشفاء - أبي سمراء في طرابلس.
 
وتمّت السيطرة على الحريق، فيما رجّحت المعلومات أنّ يكون نتج عن ماس كهربائيّ.
 
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ولم يُفد عن إصابة الطلاب خلال الحريق.
 
 
 
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حريق

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