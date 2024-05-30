بري تابع الأوضاع الامنية مع البيسري

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري حيث جرى عرض للأوضاع العامة لاسيما الأمنية منها.



كما تابع بري المستجدات خلال إستقباله مفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي.

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