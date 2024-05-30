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لبنان

بري تابع الأوضاع الامنية مع البيسري

Lebanon 24
30-05-2024 | 07:48
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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة،  المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري حيث جرى عرض للأوضاع العامة لاسيما الأمنية منها.

كما تابع بري المستجدات خلال إستقباله مفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي.
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