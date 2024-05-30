Advertisement

لبنان

حالة من الرعب عاشها تلاميذ وأساتذة اليوم... إليكم بالصور ما حصل في مدرستهم

Lebanon 24
30-05-2024 | 07:54
A-
A+
Doc-P-1205879-638526781601034191.jpg
Doc-P-1205879-638526781601034191.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تسبّب جدار الصوت الذي خرقته طائرات العدوّ الإسرائيليّ اليوم، إلى تناثر الزجاج في مدرسة أرنون الرسميّة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
 
وقد أُصيب الأساتذة والتلاميذ بالخوف والهلع، فيما لم يُفد عن سقوط إصابات في ما بينهم.
Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بالفيديو.. والد أحد الطلاب يعتدي على معلم داخل المدرسة!
lebanon 24
30/05/2024 18:25:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"لم ينجح أحد".. رسوب جماعي في مدرسة!
lebanon 24
30/05/2024 18:25:15 Lebanon 24 Lebanon 24
حادثة محزنة جدّاً... تلميذة سقطت من باص المدرسة وتُوفيت
lebanon 24
30/05/2024 18:25:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. هكذا استقبلت مدرسة جنوبية طلابها الذين نجوا من غارة النبطية
lebanon 24
30/05/2024 18:25:15 Lebanon 24 Lebanon 24

مدرسة

ارنون

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:15 | 2024-05-30
11:11 | 2024-05-30
11:05 | 2024-05-30
11:03 | 2024-05-30
10:57 | 2024-05-30
10:44 | 2024-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24