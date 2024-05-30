حالة من الرعب عاشها تلاميذ وأساتذة اليوم... إليكم بالصور ما حصل في مدرستهم

تسبّب جدار الصوت الذي خرقته طائرات العدوّ الإسرائيليّ اليوم، إلى تناثر الزجاج في مدرسة أرنون الرسميّة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وقد أُصيب الأساتذة والتلاميذ بالخوف والهلع، فيما لم يُفد عن سقوط إصابات في ما بينهم.