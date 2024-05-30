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لبنان

جلسة للجنة تقصي الحقائق حول تلزيم مشروع رخص السير

Lebanon 24
30-05-2024 | 08:56
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عقدت لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه المتعلقة بتلزيم المشروع المتكامل لرخص السير واصدار رخص السوق للمركبات الالية جلسة ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب ابراهيم منيمنة وحضور النواب الاعضاء.
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وصدر عن اللجنة البيان التالي: "خصصت الجلسة لاستعراض ما قامت به اللجنة في المرحلة السابقة وما توصلت اليه من معطيات، وتم الاتفاق على تفعيل عمل اللجنة، ودعوة كل المعنيين للاستماع اليهم قبل رفع اللجنة تقريرها الى لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه للبت به".
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