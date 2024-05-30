24
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
23
o
النبطية
24
o
زحلة
26
o
بعلبك
25
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وزير الدفاع عرض التطورات مع زواره
Lebanon 24
30-05-2024
|
09:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم كلّا من النائب السابق أمل أبو زيد، النائب السابق اسطفان الدويهي، النائب السابق زاهر الخطيب.
Advertisement
وتم البحث في الأوضاع العامة والتطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة.
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيلي: قتلنا 320 عنصرا من بينهم قادة كبار من "حزب الله" والعدد سيرتفع إذا استمرت الحرب (سكاي نيوز)
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: قتلنا 320 عنصرا من بينهم قادة كبار من "حزب الله" والعدد سيرتفع إذا استمرت الحرب (سكاي نيوز)
30/05/2024 18:25:48
30/05/2024 18:25:48
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع التقى سفير اسبانيا ووفدا من جمعية "جاد"
Lebanon 24
وزير الدفاع التقى سفير اسبانيا ووفدا من جمعية "جاد"
30/05/2024 18:25:48
30/05/2024 18:25:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما بحثه وزير الدفاع مع زوّاره
Lebanon 24
هذا ما بحثه وزير الدفاع مع زوّاره
30/05/2024 18:25:48
30/05/2024 18:25:48
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الإيطالي: الهجمات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين في غزة لم تعد مبررة (رويترز)
Lebanon 24
وزير الدفاع الإيطالي: الهجمات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين في غزة لم تعد مبررة (رويترز)
30/05/2024 18:25:48
30/05/2024 18:25:48
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير
الدفاع
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تعرفة جديدة للتاكسي والباصات.. هكذا ستُصبح
Lebanon 24
تعرفة جديدة للتاكسي والباصات.. هكذا ستُصبح
01:30 | 2024-05-30
30/05/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فرقة إسرائيلية دخلت لبنان.. إكتشفوا من هي وماذا فعلت!
Lebanon 24
فرقة إسرائيلية دخلت لبنان.. إكتشفوا من هي وماذا فعلت!
14:00 | 2024-05-29
29/05/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صاروخٌ جديد يظهر داخل لبنان.. ما هو ومِنْ أين مصدره؟
Lebanon 24
صاروخٌ جديد يظهر داخل لبنان.. ما هو ومِنْ أين مصدره؟
12:00 | 2024-05-29
29/05/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل جداً.. إسرائيل تقصفُ سوريا من سماء لبنان وصاروخٌ يسقط في البقاع!
Lebanon 24
عاجل جداً.. إسرائيل تقصفُ سوريا من سماء لبنان وصاروخٌ يسقط في البقاع!
13:50 | 2024-05-29
29/05/2024 01:50:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا تم اكتشاف "النسكافيه المغشوش" في لبنان!
Lebanon 24
هكذا تم اكتشاف "النسكافيه المغشوش" في لبنان!
15:33 | 2024-05-29
29/05/2024 03:33:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:15 | 2024-05-30
مرجعيون.. إقفال محل حلاقة يستثمره سوري بطرق غير شرعية
11:11 | 2024-05-30
زيارة مفاجئة لفياض برفقة الجيش الى محطة "كهرباء بعلبك".. هذا ما سيحصل اعتباراً من اليوم
11:05 | 2024-05-30
حريق كبير في الحريشة بالقرب من محطة "كورال"
11:03 | 2024-05-30
"مخاوف من مواد كيميائية في معمل الكهرباء".. الخولي: نطالب بإجراء تحقيقات
10:57 | 2024-05-30
بالفيديو... مسيّرات إسرائيليّة في أجواء الجنوب
10:44 | 2024-05-30
تحديد مواعيد الاختبارات في معهد قوى الأمن الدّاخلي – عرمون
فيديو
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
Lebanon 24
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
03:00 | 2024-05-25
30/05/2024 18:25:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
01:00 | 2024-05-25
30/05/2024 18:25:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
00:37 | 2024-05-24
30/05/2024 18:25:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24