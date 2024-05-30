وزير الدفاع عرض التطورات مع زواره

Advertisement

التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم كلّا من النائب السابق أمل أبو زيد، النائب السابق اسطفان الدويهي، النائب السابق زاهر الخطيب.وتم البحث في الأوضاع العامة والتطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة.