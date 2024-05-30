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لبنان

وزير الدفاع عرض التطورات مع زواره

Lebanon 24
30-05-2024 | 09:02
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التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال  موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم كلّا من النائب السابق أمل أبو زيد، النائب السابق اسطفان الدويهي، النائب السابق زاهر الخطيب. 

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وتم البحث في الأوضاع العامة والتطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة.
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