Advertisement

لبنان

حادثة حصلت قرب الحدود مع لبنان.. ما فعله الجيش الإسرائيليّ غريب جدّاً

Lebanon 24
30-05-2024 | 09:40
A-
A+
Doc-P-1205905-638526843661016553.jpg
Doc-P-1205905-638526843661016553.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ الجيش الإسرائيليّ اعترض طائرة من دون طيار تابعة له عن طريق الخطأ.
 
 
وأشارت إلى أنّ الحادثة حصلت قرب مستوطنة شلومي في الجليل، قرب الحدود مع لبنان.
Advertisement
 
 
ولفتت وسائل الإعلام الإسرائيليّة إلى نشوب حريق في المكان، بعد اعتراض الطائرة.
 
 
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:25 | 2024-05-30
11:15 | 2024-05-30
11:11 | 2024-05-30
11:05 | 2024-05-30
11:03 | 2024-05-30
10:57 | 2024-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24