حادثة حصلت قرب الحدود مع لبنان.. ما فعله الجيش الإسرائيليّ غريب جدّاً

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ الجيش الإسرائيليّ اعترض طائرة من دون طيار تابعة له عن طريق الخطأ.

وأشارت إلى أنّ الحادثة حصلت قرب مستوطنة شلومي في الجليل، قرب الحدود مع لبنان.

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ولفتت وسائل الإعلام الإسرائيليّة إلى نشوب حريق في المكان، بعد اعتراض الطائرة.