بوشكيان: اسم لبنان لامع ورائد في عالم الطباعة والتغليف

نظم المركز اللبناني للتغليف "ليبان باك" ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) بالتعاون مع "انفورما ماركتس" حفل توزيع جوائز اراب ستار باك والتي تقام في مصر للمرة الثانية على التوالي.



يأتي تنظيم المسابقة ضمن فاعليات معرضي PROPAK MENA” “ومعرض افريقيا لمكونات التصنيع الغذائي “Fi Africa”،الشريك الاستراتيجي لمسابقة عرب ستارباك.

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وهنّأ وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان رئيس "ليبان باك" المهندس نبيل الجميل ومديرة المركز سهى عطا الله على المساهمة اللبنانية الفعالة في تنظيم المسابقة وحفل توزيع الجوائز، مؤكدا " ان لبنان يلمع اسمه في عالم الطباعة والريادة في التغليف ويتفوّق في المنطقة بهذه الصناعة القائمة على الابداع والابتكار والذوق الرفيع".وتمنّى التوفيق للقيّمين والمشاركين، مشيراً إلى "أن اللبنانيين يؤمنون بدورهم السباق، وهم مصمّمون على التقدّم والنجاح، ونحن كحكومة داعمون لهم في مختلف المجالات الانتاجية والابداعية".