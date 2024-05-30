"CREEL" تجمع الشمال على أرض طرابلس غداً

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للسنة الثانية على التوالي تنظم شركة "Creel" للإعلاميتين دنيا الحاج وجويل بو يونس حفلا في طرابلس لتكريم شخصيات شمالية والقيمين على معالم سياحية، ويحيي الاحتفال الذي تنظمه الشركة غداً في معرض رشيد كرامي الدولي برعاية وحضور وزير السياحة وليد نصار، الفنان ميشال فاضل. يأتي حفل Creel هذا العام تحت عنوان "بشمالك بحبك"، وبعد أيام من إعلان طرابلس "عاصمة للثقافة العربية لعام 2024".تستحق طرابلس وكما تقول بو يونس، أن تكون على أهم الخرائط الثقافية والسياحية فهي تمتلك من المقومات ما يكفي لذلك، وطرابلس يمكن أن تكون إلى جانب أهم المواقع العالمية إذا توافرت الارادة والنيات السياسية، وهنا تشكر بو يونس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والسيد رامي الرفاعي على اهتمامها بهذا الحفل،وتشكر وزير السياحة وليد نصار الذي وضع ثقته بـ creel منذ انطلاقتها في مشوار الإضاءة على جمالية المناطق اللبنانية من صيدا إلى زحلة الى جبيل وبيروت وطرابلس وغيرها من المناطق، مع تأكيد بو يونس أن طرابلس تستطيع لما تمتلكه من طاقات بشرية ومعالم سياحية واثرية ما يكفي لتكون عاصمة ثقافية وسياحية أيضاً، وما نسعى اليه إعطاء أجمل صورة عن الشمال وطرابلس التي تختزن طاقات إبداعية في المجالات الثقافية والأدبية وفي عالم الاعمال.ليست المرة الأولى التي تنظم فيها الشركة احتفالا في طرابلس، لكن الاحتفال هذا العام الذي يحضره وزراء الثقافة والسياحة والاعلام سيكون مختلفا، لأنه سيجمع الشمال كله بكل مكوناته من بشري إلى زغرتا واهدن، والكورة، والبترون والى المنية الضنية والقبيات،على أرض الفيحاء عاصمة لبنان الثانية. وسيشارك رجال أعمال لبنانيين سيأتون من فرنسا والسعودية في هذا الحفل.تحاول creel، أن تكون لكل المناطق اللبنانية حصة في نشاطاتها الصيفية، لهذا العام ، فالاهتمام، بحسب بويونس لا ينصب فقط على جبل لبنان وبيروت إنما يمتد ليشمل طرابلس والجنوب والبقاع والشوف، خاصة أن هذه المحافظات غنية بالمعالم السياحية والقامات الثقافية التي تستحق أن يتم تسليط الضوء عليها.