Advertisement

لبنان

كرامي: ما حصل في نقابة المحامين لا يجب تحميله أبعاداً ليست فيه

Lebanon 24
30-05-2024 | 09:55
A-
A+
Doc-P-1205914-638526853873727985.jpg
Doc-P-1205914-638526853873727985.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علق رئيس تيار "الكرامة" النائب فيصل كرامي على ما حدث في نقابة المحامين في طرابلس والشمال، وقال في بيان : "ما حصل بالأمس في نقابة المحامين في طرابلس والشمال لا يجب تحميله أبعادا ليست فيه، خصوصا في هذه الظروف.
Advertisement
 
‏وأمام هول الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بدعم غربي اميركي واضح، من الطبيعي ان نشهد ردات فعل ذات طابع عاطفي محق. ولكن وانطلاقا من تأكيدنا على حرية التعبير بالاشكال السلمية المكفولة دستوريا، نؤكد أيضا على ان نقابة المحامين لها تاريخها العريق في صون مبادئ الوطنية والعروبة، وكلنا يحترم تقاليدها ويحرص على مكانتها وكرامتها".
وناشد كرامي المعنيين "بما حصل بسحب هذا السجال من الاعلام"، وقال:" وأناشد النقابة تحديدا بالذهاب الى المعالجات الودية بعيدا عن القضاء لأن الجميع في مركب واحد، وفي الجوهر فإن مواقفهم واحدة وإن اختلفت أشكال التعبير عن هذه المواقف".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:25 | 2024-05-30
11:15 | 2024-05-30
11:11 | 2024-05-30
11:05 | 2024-05-30
11:03 | 2024-05-30
10:57 | 2024-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24