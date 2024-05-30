كرامي: ما حصل في نقابة المحامين لا يجب تحميله أبعاداً ليست فيه

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علق رئيس تيار "الكرامة" النائب فيصل كرامي على ما حدث في نقابة المحامين في طرابلس والشمال، وقال في بيان : "ما حصل بالأمس في نقابة المحامين في طرابلس والشمال لا يجب تحميله أبعادا ليست فيه، خصوصا في هذه الظروف.‏وأمام هول الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بدعم غربي اميركي واضح، من الطبيعي ان نشهد ردات فعل ذات طابع عاطفي محق. ولكن وانطلاقا من تأكيدنا على حرية التعبير بالاشكال السلمية المكفولة دستوريا، نؤكد أيضا على ان نقابة المحامين لها تاريخها العريق في صون مبادئ الوطنية والعروبة، وكلنا يحترم تقاليدها ويحرص على مكانتها وكرامتها".وناشد كرامي المعنيين "بما حصل بسحب هذا السجال من الاعلام"، وقال:" وأناشد النقابة تحديدا بالذهاب الى المعالجات الودية بعيدا عن القضاء لأن الجميع في مركب واحد، وفي الجوهر فإن مواقفهم واحدة وإن اختلفت أشكال التعبير عن هذه المواقف".