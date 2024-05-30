خبر مهمّ يتعلّق بالرواتب... إليكم ما أعلنته وزارة الماليّة

أعلنت مديرة الخزينة في وزارة المالية رنا كرم، أنه "اعتباراً من صباح غد، يُمكن لجميع العاملين في القطاع العام قبض رواتبهم من المصارف التجارية، بعدما كانت المديرية أنهت يوم امس صرف رواتب الأسلاك العسكرية كافة ومعاشات المتقاعدين".

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