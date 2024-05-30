إعتباراً من اليوم... بدء إستيفاء رسوم "الميكانيك"

أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات، عن بدء إستيفاء رسوم السير السنوية "الميكانيك" لدى كافة مراكز شركات تحويل الأموال ‏(OMT-WHISH MONEY-CASH PLUS-BOB FINANCE)، وذلك إعتباراً من تاريخ اليوم الخميس 2024/05/30.

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