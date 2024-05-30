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لبنان

الخارجية الفرنسية: تلقينا ردّاً إيجابيّاً من لبنان... وننتظر جواب إسرائيل

Lebanon 24
30-05-2024 | 10:26
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كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان أن "إسرائيل لم ترد بعد على مقترحاتنا بشأن خفض التوتر مع حزب الله في لبنان". 
 
وأضاف: "تلقينا ردا إيجابيا نسبيا من لبنان بشأن مقترحات خفض التصعيد مع إسرائيل". 
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