الخارجية الفرنسية: تلقينا ردّاً إيجابيّاً من لبنان... وننتظر جواب إسرائيل

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان أن "إسرائيل لم ترد بعد على مقترحاتنا بشأن خفض التوتر مع حزب الله في لبنان".

وأضاف: "تلقينا ردا إيجابيا نسبيا من لبنان بشأن مقترحات خفض التصعيد مع إسرائيل".