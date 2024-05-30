"لم يحقق أي خرق يذكر"... ديبلوماسي فرنسي يعلّق على زيارة لودريان

قال مصدر ديبلوماسي فرنسي لوكالة" فرانس برس" إن الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان ، "لم يحقق أي خرق يذكر" في الملف الرئاسي.



وأضاف المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته أن "كل فريق متشبّث بمواقفه"، ما دفع لودريان الى تحذير المسؤولين الذين التقاهم من أن "وجود لبنان السياسي نفسه بخطر".

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