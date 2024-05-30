تحديد مواعيد الاختبارات في معهد قوى الأمن الدّاخلي – عرمون

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: "عطفاً على قرار مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٤/١٨ تاريخ 28-2-2024، وعطفاً على البلاغ الصّادر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بتاريخ 4-4-2024، ستباشر المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بإجراء الاختبارات الصّحيّة والرياضيّة البدنيّة والخطيّة في معهد قوى الأمن الدّاخلي – عرمون، وذلك اعتباراً من تاريخ 10-6-2024، سيتم إبلاغ أصحاب العلاقة مباشرةً بمواعيد حضورهم لإجراء الاختبارات، على أرقام هواتفهم الخاصّة من قبل لجنة إجراء الاختبارات".