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لبنان

حريق كبير في الحريشة بالقرب من محطة "كورال"

Lebanon 24
30-05-2024 | 11:05
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يعمل عناصر من الدفاع المدني بمواكبة قوة كبيرة من وحدات الجيش والمخابرات على اخماد حريق كبير للاعشاب في منطقة الحريشة بالقرب من محطة كورال بإتجاه طرابلس، حيث التهمت النيران مساحات شاسعة من الاراضي، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".
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وتقوم وحدات من الجيش والمخابرات على تأمين حركة مرور السيارات في المحلة المذكورة.
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