زيارة مفاجئة لفياض برفقة الجيش الى محطة "كهرباء بعلبك".. هذا ما سيحصل اعتباراً من اليوم

بعد عشرات الشكاوى على سوء توزيع التيار الكهربائي من محطة كهرباء بعلبك، وصل وزير الطاقة وليد فياض الى محطة كهرباء بعلبك بشكل مفاجئ مع قوة كبيرة من الجيش، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".





وسلّم فياض الى الجيش مهمة توزيع التيار الكهربائي من اليوم وصاعداً ومن بعدها غادر مبنى المحطة.

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