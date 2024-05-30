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لبنان

فرع طرابلس في التجمع الديموقراطي: للتحقيق في حادثة وفاة الطالبة عز الدين

Lebanon 24
30-05-2024 | 11:35
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دعا فرع طرابلس في "التجمع الوطني الديموقراطي" في لبنان،  في بيان، الى "التحقيق في ملابسات وفاة الطالبة نسرين عز الدين، ابنة الثلاثة عشر عاما، التي قضت بعد سقوطها من فجوة داخل باص المدرسة ، أثناء عودتها إلى منزلها في طرابلس".

 وحمل "الجهة المشرفة على الباص ، مسؤولية الإهمال وعدم الاهتمام بتأمين شروط ومقومات السلامة العامة، داخل وسائل النقل المدرسية".

 كما طالب "ادارات المدارس، و وزارة التربية، القيام بالكشف الدوري والتفتيش على حالة الباصات المدرسية لضمان سلامة الطلاب".

 كذلك، دعا التجمع "الجهات المختصة في وزارتي التربية والنقل والقضاء، الى تحمل مسؤولياتها، وفرض معايير صارمة للسلامة العامة، وإجراء تفتيش دوري على جميع وسائل النقل المدرسي، ومحاسبة المقصرين في أداء واجباتهم". (الوكالة الوطنية)

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