عمليات البحث لا تزال جارية في حولا.. الغارة أوقعت شهيدين وهذه آخر المستجدات

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شن الطيران الاسرائيلي، اليوم الخميس، غارة على بلدة حولا.ووفقاً لمندوبة "لبنان 24"، الغارة استهدفت سوبر ماركت وأدت الى سقوط شهيدين وجريح ومعلومات عن وجود مفقودين.وأفيد بأن الغارة التي شنت اليوم حصلت في نفس المكان الذي استهدفته "مسيرة معادية" منذ 3 ايام.