Advertisement

لبنان

عمليات البحث لا تزال جارية في حولا.. الغارة أوقعت شهيدين وهذه آخر المستجدات

Lebanon 24
30-05-2024 | 13:56
A-
A+
Doc-P-1205960-638526914393568724.png
Doc-P-1205960-638526914393568724.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شن الطيران الاسرائيلي، اليوم الخميس، غارة على بلدة حولا.

ووفقاً لمندوبة "لبنان 24"، الغارة استهدفت سوبر ماركت وأدت الى سقوط شهيدين وجريح ومعلومات عن وجود مفقودين. 
 
Advertisement


وأفيد بأن الغارة التي شنت اليوم حصلت في نفس المكان الذي استهدفته "مسيرة معادية" منذ 3 ايام.
 
 
وعلم أن فرق الدفاع المدني تواصل عمليات رفع الانقاض كما أن عمليات البحث جارية لا تزال جارية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:21 | 2024-05-30
16:19 | 2024-05-30
16:15 | 2024-05-30
16:01 | 2024-05-30
15:43 | 2024-05-30
15:30 | 2024-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24