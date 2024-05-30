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لبنان

"الجمهورية القوية" زار الحلبي وعرض معه مسألة التربية والنزوح السوري

Lebanon 24
30-05-2024 | 11:55
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زار وفد من تكتل "الجمهورية القوية"، وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، في مكتبه في الوزارة.

 ويأتي اللقاء، بحسب بيان للتكتل ، "ضمن سلسلة الجهود التي يقوم بها تكتل "الجمهورية القوية" مع مختلف المسؤولين المعنيين بشكل مباشر بملف الوجود السوري غير الشرعي في لبنان".

 وبحث الوفد مع وزير التربية في "مختلف الأضرار التي تنجم عن كل وجود غير شرعي ، كما مسألة تقديم الخدمات التربوية لأفراد موجودين بشكل غير شرعي على الأراضي اللبنانية، وما تتضمنه من مخالفات للقوانين المرعية الإجراء".

 وشرح الوفد "خطة العمل التي يقوم بتطبيقها نواب "الجمهورية القوية" في مناطقهم بالتعاون مع البلديات لناحية ضبط الوجود السوري غير الشرعي عبر تطبيق تعاميم وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي"، وطالبه ب"الحذو حذوه لناحية إصدار تعاميم للمدارس تفرض عليها تطبيق القوانين المرعية الإجراء وعدم تسجيل طلاب للسنة الدراسية القادمة وجودهم ليس شرعيا على الأراضي اللبنانية".

 وقدم الوفد مذكرة خطية بهذا الخصوص الى الحلبي. (الوكالة الوطنية)

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