وفد من حركة حماس يزور المكتب السياسي لحركة أمل

زار وفد من قيادة حركة "حماس" برئاسة رئيس مكتبها السياسي الدكتور موسى أبو مرزوق على رأس وفد يضم الأعضاء أحمد عبد الهادي، علي بركة، جهاد طه وأيمن شناعة، المكتب السياسي لحركة "أمل"، حيث كان في استقبالهم رئيس المكتب جميل حايك، في حضور المعاون السياسي لرئيس مجلس النوب نبيه بري النائب علي حسن خليل.

وخلال اللقاء، جرى عرض لآخر التطورات في فلسطين المحتلة ومسار الوضعين العسكري والسياسي والإنجازات التي حققتها المقاومة في الميدان، لاسيما تضحيات أهالي غزة والضفة الغربية.

كما نقل الوفد، بحسب بيان، "تحيات الحركة وقيادتها للرئيس نبيه بري، مستذكرين ما قاله عن معركة طوفان الأقصى بأن ما يحدث في غزة هذه الأيام سيغير صورة المنطقة ويعيد رسم مستقبلها من جديد".

(الوكالة الوطنية)