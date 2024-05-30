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لبنان

بعد صراع مع المرض.. الرئيس السابق للاتحاد اللبناني لكرة السلة في ذمة الله

Lebanon 24
30-05-2024 | 12:25
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غيّب الموت الرئيس السابق للاتحاد اللبناني لكرة السلة ميشال طنوس بعد صراع طويل مع المرض.

 وترأس طنوس الاتحاد بين 2004 و2007، ووصل المنتخب الاول في عهده الى نهائيات بطولة العالم للمرة الثانية تواليا في اليابان، بعدما حل وصيفا للصين في بطولة آسيا بالعاصمة القطرية الدوحة.

 واشتهر طنوس بوداعه البعثة اللبنانية المسافرة برا الى سوريا ومنها الى اليابان، من امام مقر الاتحاد في الدورة في ظل القصف الاسرائيلي العنيف خلال حرب تموز. ثم التحق بها بعد ايام في اليابان.

 وبعد العودة من بطولة العالم، سلّم مدير الاتحاد وقتذاك ميشال بيروتي هدية حصل عليها كرئيس للاتحاد من اللجنة المنظمة لبطولة العالم، وقال له: "هذه الهدية ملك الاتحاد اللبناني وليست ملكي".

 وسبق له مزاولة اللعبة لاعبا واداريا في نادي الجمهور، وعضوا في اللجنة الادارية للاتحاد اللبناني لكرة السلة، قبل توليه الرئاسة بعد اعادة توزيع المناصب في 2004.

 ونعاه رئيس الاتحاد أكرم حلبي والأعضاء. (الوكالة الوطنية)

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لبنان

تعازي ووفيات

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