"الحزب" يستهدف انتشاراً ‏لجنود العدو في محيط هذا الموقع

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أعلن "حزب الله"، في بيان اليوم الخميس، استهداف انتشاراً ‏لجنود العدو في محيط موقع جل العلام.وقال في بيانه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدفنا عند الساعة 5:50 من عصر يوم الخميس 30-5-2024 انتشاراً ‏لجنود العدو في محيط موقع جل العلام ‏بقذائف المدفعيّة".وأشار الى أنه "حقق إصابة مباشرة".‏