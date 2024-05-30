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لبنان

"الحزب" يستهدف انتشاراً ‏لجنود العدو في محيط هذا الموقع

Lebanon 24
30-05-2024 | 12:31
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أعلن "حزب الله"، في بيان اليوم الخميس، استهداف انتشاراً ‏لجنود العدو في محيط موقع جل العلام.


وقال في بيانه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدفنا عند الساعة 5:50 من عصر يوم الخميس 30-5-2024 انتشاراً ‏لجنود العدو في محيط موقع جل العلام ‏بقذائف المدفعيّة".
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وأشار الى أنه "حقق إصابة مباشرة".‏
 
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