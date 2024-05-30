اللواء عثمان وقع مذكرة تفاهم مع جامعة بيروت العربية

استقبل المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللّواء عماد عثمان في مكتبه بثكنة المقر العام، قبل ظهر اليوم ، رئيس جامعة بيروت العربيّة الدكتور وائل عبد السّلام، على رأس وفدٍ ضمّ أمين عام الجامعة دكتور عمر حوري وعميد الشؤون الأكاديميّة والعلاقات الدّوليّة دكتور صبحي أبو شاهين، في زيارةٍ جرى في خلالها التّوقيع على تمديد العمل بمذكّرة التّفاهم القائمة بين الجامعة العربية ومديريّة قوى الأمن الداخلي حول التّعاون الأكاديمي بين الطّرفين.

وحضر اللّقاء قائد جهاز أمن السّفارات والإدارات والمؤسّسات العامّة العميد الإداري موسى كرنيب، رئيس وحدة الإدارة المركزيّة العميد سليم عبدو، رئيس شعبة الشؤون الإدارية العميد عصام طقّوش، رئيس شعبة التّدريب العميد طرودي القاضي، العميد المتقاعد حسين خشفة، رئيس شعبة التخطيط والتّنطيم القدّم فارس أبو عسلي، ورئيس فرع معالجة قضايا العناصر الشّخصيّة في شعبة العلاقات العامّة المقدّم أندريه الخوري. (الوكالة الوطنية)