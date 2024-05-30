نقابة المحامين في طرابلس غصّت بالمتضامنين

استقبل نقيب المحامين في طرابلس سامي مرعي الحسن الوزير السابق النقيب سمير الجسر والنواب فيصل كرامي، جورج عطالله، الدكتور طه ناجي، أديب عبد المسيح، جميل عبود، والنقباء السابقين، ورئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة توفيق دبوسي، ممثلين عن جمعيات قانونية حقوقية واجتماعية وعدد من المحامين، في زيارة تضامنية داعمة لنقابة المحامين في طرابلس ضد الافتراءات التي تُساق بحقّ النقابة والنقيب الحسن، بعد حادثة اقتحام مبنى النقابة يوم امس من قبل مجموعة من المحتجين.

كما تلقى النقيب الحسن العديد من الاتصالات الداعمة من الفصائل الفلسطينية. (الوكالة الوطنية)