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لبنان

القرم يرد على طلب ميقاتي

Lebanon 24
30-05-2024 | 13:20
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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم البيان الاتي:  اولا، إن وزير الاتصالات جوني القرم يشكر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على تبنيه الطرح الذي تقدم به الوزير امام مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة فيما يتعلق بعمل وزارة الاتصالات لناحية ضبط شبكة الخليوي التي يتم استخدامها من قبل المتواجدين على الاراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، واحصاء اعدادهم ليصار الى اتخاذ الاجراءات اللازمة والصارمة في حقّهم.

 ثانيا، إن الوزير القرم سيعمل على متابعة الموضوع وتطبيقه وفقاً للقانون اللبناني والأطر الدولية المعمول بها.

 ثالثا، إن الوزير القرم  يتمنى على الوزراء المعنيين القيام بصلاحياتهم في هذا الاطار، كل ضمن وزارته. (الوكالة الوطنية)

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