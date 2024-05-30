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لبنان

جبهة الجنوب مشتعلة.. قصف عنيف وإصابات وهذا ما يحصل هناك

Lebanon 24
30-05-2024 | 14:03
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تشهد أطراف راشيا الفخار وكفرحمام ومنطقة الغرب، مساء اليوم، قصفاً مدفعياً عنيفاً، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".

وكان العدو قد استهدف بلدة علما الشعب واطراف بلدة الناقورة بالقذائف المدفعية.

كما أغار على محلّ تجاري في بلدة حولا، ما ادى الى سقوط شهيدين وجريح فيما لا تزال عمليات البحث عن مفقودين مستمرة حتى الآن.
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أيضاً، استهدف العدو مساء اليوم، بلدة مارون الراس موقعاً إصابتين طفيفتين.
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