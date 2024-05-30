بشرط واحد.. بري مستعد لدعوة "الكتل السياسية" إلى التشاور

أشارت قناة الجديد نقلا عن مصادر مطلعة على موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أن "رئيس المجلس مستعد للدعوة الى التشاور وفق آليته إذا قررت الكتل الرافضة المشاركة واذا لم تقبل فلا شيء سيتغير".



وأضافت المصادر: "بري كان مستعدًا للتنازل عن ترؤس الحوار وتلزيمه لنائبه الياس بوصعب وذلك بناء على وعد قطعته "الخماسية" له بإقناع رافضي الحوار بالمشاركة إنما سلبية جعجع أعادت بري الى قواعده وإصراره على ترؤس الحوار بنفسه".

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