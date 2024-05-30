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أعلن "حزب الله"، في بيان مساء اليوم، استهداف ثكنة ‏زرعيت بقذائف المدفعية.وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدفنا عند الساعة (8:00) من مساء يوم الخميس 30-5-2024 ثكنة ‏زرعيت بقذائف المدفعية وحققنا إصابةً مباشرة."‏