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لبنان

بالقرب من الحدود مع لبنان.. الجيش الإسرائيلي يقصف طائرته ويُسقطها!

Lebanon 24
30-05-2024 | 14:39
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أسقط نظام القبة الحديدية الإسرائيلي عن طريق الخطأ طائرة بدون طيار من طراز "سكاي رايدر - Sky Rider" تابعة له في منطقة شلومي شمال الأراضي المحتلة، مقابل الحدود اللبنانية.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" الخميس، إنه "تم تحديد هدف جوي مشبوه في وقت سابق واعتراضه في منطقة هادئة، وبعد الاعتراض أصبح من الواضح أنها طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي".
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وأضافت الصحيفة أنه نتيجة لذلك، صدر تحذير بشأن إطلاق صواريخ وقذائف صاروخية في المنطقة الآمنة خوفا من سقوط شظايا اعتراضية، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيتم التحقيق في الحادث. 

ومن جهتها، قالت صحيفة معاريف إنه "تم إسقاط طائرة بدون طيار تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي عن طريق الخطأ على أنها طائرة معادية، وتم اعتراضها بواسطة القبة الحديدية في منطقة شلومي، ومن غير الواضح حاليًا سبب الخطأ في التعرف عليها، ويقوم الجيش الإسرائيلي بالتحقيق في الحادث".

وأضافت الصحيفة أن "نظام الدفاع الجوي رصد طائرة مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي تحلق في أجواء شلومي، ولسبب غير معروف حتى الآن، تقرر استخدام نظام القبة الحديدية ضدها، وتحطمت الطائرة وسقطت شظاياها في منطقة مفتوحة قرب البلدة الشمالية، واندلع حريق هناك". (عربي21)
المصدر: عربي21

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