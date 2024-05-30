مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الخميس 30/5/2024

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي ان

جاء جان إيف لودريان, ذهب جان إيف لودريان, لكن الملف الرئاسي اللبناني على حاله.

بين القوى السياسية جال الموفد الفرنسي على مدى يومين لكن الهوة الفاصلة بين مواقفها لم تردم.

هذا رفض أي حوار أو تشاور وذاك ذهب إلى حد المطالبة بضمانات لكن الموقف المنطقي ثابت وينطق به الرئيس نبيه بري: تشاور من دون شروط مسبقة حول موضوع واحد هو انتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم الإنتقال إلى القاعة العامة لمجلس النواب للإنتخاب بدورات متتالية من ضمن قائمة تضم عددا من المرشحين.

وفي الإنتظار تبقى الجبهة الجنوبية مفتوحة ارتباطا بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

وفي مقابل اعتداءات إسرائيلية لا تتوقف مقاومة تمسك بزمام قوة الردع وتتبع تكتيكات واسالي ب خاصة وتكشف يوميا عن مفاجآت نوعية.

وفي الجانب المقابل قواعد عسكرية إسرائيلية في حالة تأهب تحسبا لضربات من جانب المقاومة ودخول مقاتليها إلى المناطق المحصنة وغضب متنام لدى المستوطنين على حكومتهم التي تعجز عن تأمين الأمن لهم وزيارات إلى المستوطنات الشمالية آخرها لرئيس الكيان (يتسحاق هرتزوغ) من أجل رفع معنويات الجنود المنهكين من حدود لبنان إلى قلب غزة.

في غزة حرب متواصلة على القطاع ببشره وحجره بدعم أميركي فضحته مرة أخرى وسائل الإعلام الأميركية عندما كشفت أن مجزرة رفح الأخيرة ارتكبها جيش الإحتلال مستخدما ذخائر أميركية.

ومع ذلك بات هذا الجيش عاجزا عن تحقيق إنجازاتلكنه يمعن في ممارسة الإجرام على المدنيين ويصطدم بمقاومة فلسطينية شرسة تنزل به خسائر بشرية كبيرة ولا سيما في رفح بحيث يكاد لا يمر يوم إلا ويعترف فيه العدو بسقوط جنود له بين قتيل وجريح.

وفي ظل الحصار الإسرائيلي للقطاع وإقفال المعابر أمام المساعدات الإنسانية والغذائية رصدت تحذيرات من عودة المجاعة إلى مدينة غزة وشمال القطاع.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي في

جاء لودريان، وذهب لودريان، لكن شيئا لم يتغير.

الكلام كثير، والمواقف أكثر، لكن الفعل أقل من قليل.

فأي خرق حقيقي لم يتحقق.

لذا انحصر دور الموفد الرئاسي الفرنسي في اعادة رصد مواقف الاطراف السياسيين ، مع توجيه التحذيرات القاسية اليهم من مغبة الاصرار على الشغور الرئاسي. ومع ان لودريان اعتبر ان المرشحين 2 المطروحين حاليا غير قادرين على تأمين النجاح، فانه لم يتقدم بأي طرح مقابل، وخصوصا ان ثنائي امل - حزب الله واجهه باصرار واضح على التشبث بتأييد المرشح سليمان فرنجيه.

والموقف السلبي للثنائي يعزز احتمال تأجيل الاستحقاق الرئاسي حتى اشعار آخر على الاقل.

ميدانيا، هدوء نسبي سيطر على الجبهة الجنوبية اليوم، فيما المواجهات القاسية والعنيفة استمرت في رفح.

لكن الحدث الاقليمي الابرز اليوم سياسي. فالرئيس السوري بشار الاسد، زار ايران حيث التقى المرشد الاعلى الايراني الذي اكد للاسد ان الهوية المقاومة لسوريا هي التي اعطتها مكانتها في المنطقة.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار

الى العام اثنين وثمانين عاد الزمن بالصهاينة الخائفين .. حتى وقفت نخبهم امام مشهد الاستنزاف اليومي المرير للجيش التائه بين الميادين، ليخلص هؤلاء الى اسوأ السيناريوهات التي يخشونها : لبننة غزة كما وصفوها..

وفوق الوصف هو حال جيشهم وحكومتهم، فالمعجزات قد انتهت بحسب القناة 13 العبرية، ولا يتوهمن احد باعلان الانتصار المطلق، فيما الحاجة الملحة بحسب رئيس حزب العمل الجديد “يائير غولان” هي الى صفقة تبادل كخيار وحيد لعودة الاسرى..

وعند مفترق الاولويات خرج غادي آيزنكوت من بين اضلاع الحكومة متحدثا عن الفشل المرير والعجز عن تحقيق اي من اهداف الحرب، وتبعه حليفه بني غانتس مطالبا باسم حزبه بحل الكينست..

تصريحات لن تحل الازمة الصهيونية بل ستعمقها، وستزيد من المعضلة الحكومية وسجالاتها البينية، وحتى مع الجيش والاجهزة الامنية الذين يتراشقون الاتهامات مع السلطة السياسية، وتحميل المسؤوليات عن الفشل الممتد من السابع من اوكتوبر حتى اليوم..

وفي اليوميات اعلان عن ستة جنود قتلى واربعة عشر جريحا بين غزة والضفة، ومشاهد المقاومين تؤكد حجم الخسائر التي يتكبدها الجيش العبري، الممعن بارتكاب المجازر بحق المدنيين، والمواصل لادعاءاته بانجازات وهمية، زاعما السيطرة على خط “فيلاديلفيا” بين غزة والاراضي المصرية..

ومن الاراضي اللبنانية زخات صاروخية وطائرات مسيرة تسند غزة وتزيد من مأزق الصهاينة، على ان الاعتراف بالمعضلة اليوم جاء من الطيارين في الجيش الذين تحدثوا امام الاعلام عن المهمة الصعبة والتحديات الكثيرة في الشمال ، مقرين بالعجز عن مواجهة الطائرات الانقضاضية التي يطلقها حزب الله، ومعترفين بعدم القدرة على السيطرة التامة في المعركة التي لم تعد عسكرية فحسب، وانما نفسية واقتصادية واجتماعية ايضا..

والى الجبهة الجديدة لاسناد غزة، حيث المعركة اخلاقية وثقافية وانسانية. الى الجامعات الاميركية وشبابها الذين باتوا يشكلون جزءا من جبهة المقاومة كما وصفهم الامام السيد علي الخامنئي، الذي خاطبهم برسالة تعاطف معهم وتثمينا لصمودهم، مؤكدا لهم ان الحقيقة في طور الظهور، ومنطقة غرب آىسيا امام مصير آخر كما قال سماحته .

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي في

في وقت تواصل اسرائيل عدوانها على غزة وجنوب لبنان، يتواصل التخبط السياسي الداخلي في الكيان العبري على اكثر من صعيد، حيث أعلن حزب العضو في حكومة الحرب الاسرائيلية بيني غانتس اليوم عن التقدم بمشروع قانون لحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة.

وفي انتظار رصد التفاعل العبري الداخلي مع الطرح المذكور، تزداد العزلة الاسرائيلية دوليا يوما بعد يوم. ففيما جدد وزير الخارجية الاميركية انتوني بلينكن في الساعات الاخيرة مطالبة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بخطة لمرحلة ما بعد الحرب، ترتفع وتيرة التنديد بالعملية العسكرية في رفح، وما يرافقها من قتل يومي للمدنيين، ولاسيما النازحون من سائر انحاء القطاع، بفعل الاجتياح.

اما لبنانيا، وفيما عقد السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو اجتماعا مطولا في البياضة مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، غادر جان ايف لودريان لبنان كما جاء، مختتما زيارة لم يكن لها ما يبررها، على ما اعلن اليوم النائب غسان سكاف، وبعدما لم يتمكن الموفد الرئاسي الفرنسي من إقناع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لا بالتشاور ولا بالحوار، ولم يفتح له حزب الله باب البحث عن مرشح بديل عن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، الذي يبدو اليوم معزولا مسيحيا اكثر من اي يوم مضى، وفق ما افادت به اوساط من فريق مسيحيي 14 آذار ال او.تي.في. حيث توصل الافرقاء المسيحيون المشاركون في اجتماعات بكركي الى تفاهم مبدئي على وثيقة مشتركة، قد تخرج الى العلن رسميا خلال وقت قريب.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سي

خيبتان فرنسيتان ، لبنانيا ، جنوبا ورئاسة : في ملف الرئاسة، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر ديبلوماسي فرنسي أن الموفد جان إيف لودريان "لم يحقق أي خرق يذكر" وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن "كل فريق متشبث بمواقفه"، ما دفع لودريان الى تحذير المسؤولين الذين التقاهم من أن "وجود لبنان السياسي نفسه بخطر"، مع إستمرار الشرخ في البلاد.

الخيبة الثانية جنوبية ، المتحدث باسم الخارجية الفرنسية "كريستوف لوموان" ، كشف أن بلاده تقدمت بمقترحات مكتوبة للجانبين اللبناني والاسرائيلي تتضمن إنسحاب حزب الله مسافة عشرة كيلومترات من الحدود مع إسرائيل في مقابل أن توقف اسرائيل غاراتها على جنوب لبنان. وقال المتحدث إن إسرائيل لم ترد بعد على المقترحات.

إذا، رئاسيا متعثرة وجنوبيا متعثرة ، وبين المعضلتين ، يعود الوضع إلى المربع الأول، في ظل تراشق كلامي لا يهدأ .

وبعيدا من السجالات السياسية ، المآسي الحياتية تتوالى :

نسرين ، إبنة الثلاثة عشر عاما ، تقع من فجوة في الباص المدرسي لتصل إلى تحت دواليب الباص وتموت دهسا ... في لبنان الموت فنون لأن الإهمال فنون ، لكن شيئا واحدا لن يتحقق ، على الأقل في المدى المنظور : المحاسبة ، لأن المسؤوليات ستضيع .

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد

جمهورية فارغة بالجملة, ووزراؤها يصرفون الأزمات بالمفرق يتنافسون على كهرباء مقطوعة ومعامل ممنوعة وأخرون يحاربون ملف النزوح, بنزوح سياسي ومكائد جمهورية لا "نافعة" فيها.. وقد لزمت أعمالها لشركات مالية دولة هجرتها الطوابع والتجأت الى سماسرة الشوارع والسوق السوداء وعلى أنقاضها نزاعات بين وزيري الاقتصاد والطاقة.. الشؤون والشجون ورئيس الحكومة ووزير الخارجية.

أما بعض الأحزاب المعارضة التي تريد لبنان حرا مستقلا بقرار الحرب والسلم فوجدت نفسها في موقع الدفاع عن جبهة الطحين "المعفن" في أفران "الوودن بايكري" عشرة موقوفين حتى الآن في هذا الملف تحت اشراف النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، لكن المعلومات تتحدث عن ضغوط حزبية تمارس للافراج عن الموقوفين الذين تلوثوا بالطحين السياسي الفاسد.

وهذا الملف تركه وزير الاقتصاد على غاربه ليهتم بقطاع الطاقة ويجري اجتماعات مضيئة مع دولة قطر قبل ان يفاتح دولة البحرين بفتح الأجواء ولما كان الوزراء مفتوحي الاجواء على كل الملفات، فقد تداخلت الصلاحيات ببعضها البعض، وخرج وزير الطاقة وليد فياض ليصوب ما أدلى به الوزير أمين سلام، منتقدا الكلام الرخيص والشعبوي غير المجدي لا بل الجهل في المعطيات الرئيسية، معلنا أن ما عرض علينا من قطر هو معمل واحد للكهرباء وليس ثلاثة كما زعم سلام...

ومن ثم إنه عقد شراكة يسمح للقطاع الخاص ببيع الطاقة المنتجة لمدة خمس وعشرين سنة لشركة كهرباء لبنان وليس هبة كما يزعمون، حيث لا شيء مجانيا، ونحن لا نستجدي أحدا وكاد الوزير فياض أن يقول لزميله أمين سلام "روح اهتم بشغلك، ولتسيطر وزارتك أولا على مافيا المولدات في البلد والمافيات يعملون بداوم كامل في سائر القطاعات حيث تستكمل الجديد اليوم ملف الكشف عن ملوك الطوابع، وقد اكدت وزارة المالية اليوم أنها ليست ضابطة عدلية لتلاحق المتلاعبين والمستغلين وتجار السوق السوداء، الذين باتوا معروفين من الأجهزة الأمنية المختصة، وقالت إنها أودعت النيابة العامة المالية معلومات متعلقة بستة وثلاثين ألف طابع كان صادرها فرع المعلومات في السوق السوداء وفي سوق الرئاسة السوداء فإن حصيلة زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان اختصرتها وكالة الصحافة الفرنسية بأنه لم يحقق خلالها أي خرق يذكر" ونقلت الوكالة عن مصدر لم تسمه أن "كل فريق متشبث بمواقفه"، ما دفع لودريان إلى تحذير المسؤولين الذين التقاهم من أن وجود لبنان السياسي نفسه بخطر في المقابل أعلن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، "أننا تلقينا ردا إيجابيا نسبيا من اللبنانيين حول موضوع خفض التوتر في الجنوب لكننا لم نتلق أي رد من اسرائيل حتى الآن".

وسيدون لودريان في محضره الى الرئيس ايمانويل ماكرون أنه حقق انتصارا كبيرا ليس عبر فصل جبهة الجنوب عن الرئاسة، بل يتمثل هذا الانتصار بأنه حول الحوار الى تشاور وسيرفع ماكرون هذا الانجاز الى الرئيس الأميركي جو بايدن في قمة نصر الحلفاء على المانيا النازية سيدخل رئيس لبنان التاريخ من على قمة النوماندي لارتقائه في تجزئة الحوار وتحويله الى تشاور، اما انتخاب الرئيس .. فلحين تأمين " طابع " سياسي له في ظل فقدان الطوابع المالية. (الوكالة الوطنية)