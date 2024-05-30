فلحه: مدينة صور نموذج للعيش الواحد في لبنان

إستقبل المدير العام لوزارة الاعلام، الدكتور حسان فلحة، في مكتبه بالوزارة في بيروت، رئيس جمعية "هلا صور" الثقافية الاجتماعية، الكاتب الدكتور عماد سعيد، والأمين عباس فاخوري، في زيارة تعزية.

وكانت مناسبة قدم خلالها سعيد كتابه الثاني عشر، بعنوان "امضي الى حزني فرحا"، الذي قدم له وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى.

وشكر فلحة لسعيد وفاخوري زيارتهما، مشيدا "بالعيش المشترك والنموذج الحي للوحدة الوطنية اللبنانية في صور، مدينة الإمام الصدر التي قهرت الإسكندر. ومن ثم هزمت العدو الصهيوني".

كما وتحدث عن مدينة صور "المهمة والعريقة، على المستوى السياحي، والتي تزدحم بالمغتربين، وتشهد حركة ناشطة. وهي - إلى ذلك - نموذج للعيش الواحد في لبنان". (الوكالة الوطنية)