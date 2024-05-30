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لبنان

كلمة مرتقبة للأمين العام لـ"حزب الله" غداً

Lebanon 24
30-05-2024 | 15:43
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يتحدث الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، يوم غد الجمعة عند الساعة الخامسة عصراً، في الإحتفال التأبيني لسماحة العلامة المحقق الشيخ علي محمد قاسم كوراني.
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حزب الله

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