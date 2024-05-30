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لبنان

توقيف عصابة جميع افرادها من الجنسية السورية.. تهرّب الأموال من لبنان

Lebanon 24
30-05-2024 | 16:01
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افادت مندوبة "لبنان 24" انه في إطار سعي المديرية العامة لأمن الدولة لمكافحة أعمال تهريب الأموال وبنتيجة التحريات والإستقصاءات المكثفة، قامت دورية من مكتب مرجعيون وحاصبيا التابع لمديرية النبطية الاقليمية بتوقيف عصابة جميع افرادها أشخاص من الجنسية السورية تنشط بين البقاع والجنوب في مجال جمع الأموال من عدة مناطق مختلفة ضمن نطاق مرجعيون وتقوم بتحويلها بطريقة غير شرعية من لبنان وإلى بعض الدول العربية والاوروبية وتم ضبط مبالغ مالية معهم وذلك بالتنسيق مع القضاء المختص.
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