في العبدة.. الكلاب الشاردة تشن هجوماً على شاب مساء اليوم

تعرض الشاب "ي.ك"، مساء اليوم الخميس، لهجوم من عدد من الكلاب الشاردة في محلة العبدة- عكار، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".





وأصيب بجروح في قدميه إثر هجوم الكلاب.

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