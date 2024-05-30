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لبنان

في العبدة.. الكلاب الشاردة تشن هجوماً على شاب مساء اليوم

Lebanon 24
30-05-2024 | 16:15
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تعرض الشاب "ي.ك"، مساء اليوم الخميس، لهجوم من عدد من الكلاب الشاردة في محلة العبدة- عكار، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".


 وأصيب بجروح في قدميه إثر هجوم الكلاب.
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العبدة

الكلاب الشاردة

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