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لبنان

شهيدان جديدان لـ"حزب الله" من بلدة حولا

Lebanon 24
30-05-2024 | 16:21
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نعى "حزب الله"، مساء اليوم، في بيانين منفصلين، اثنين من عناصره. 


في البيان الاول، نعى "الحزب" الشهيد سامر كامل ياسين، "فداء"، مواليد عام 1982 من بلدة حولا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.
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وفي بيانه الثاني، نعى الشهيد حسين محمد عطوي "علاء" مواليد عام 1970 من بلدة حولا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.
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