Advertisement

لبنان

إتصالات غائبة

Lebanon 24
30-05-2024 | 17:28
A-
A+
Doc-P-1206054-638527122654912033.jpg
Doc-P-1206054-638527122654912033.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عُلم أن لا اتصالات حالياً ولا على أي مستوى، بين مرشح رئاسي ورئيس تيار معروف من بيئته، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: لو طبقْنا قاعدةَ تجديدِ التاريخ على صعيدِ السياسة العامة في لبنان لما تكررت في حياتِنا الوطنية الأزماتُ ذاتُها
lebanon 24
31/05/2024 02:44:32 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة: على الاتحاد الاوروبي أن يغيّر سياسته في ما يتعلق بمساعدة النازحين السوريين في لبنان وان تكون المساعدة موجّهة لتحقيق عودتهم الى بلادهم
lebanon 24
31/05/2024 02:44:32 Lebanon 24 Lebanon 24
عن الحرب والإقتصاد والكهرباء.. كلام لافت من هوكشتاين يخصُّ لبنان
lebanon 24
31/05/2024 02:44:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": رشقات رشاشة غزيرة يطلقها جيش العدو باتجاه اطراف علما الشعب والضهيرة تزامنا مع اطلاق قذائف انارة
lebanon 24
31/05/2024 02:44:32 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

سياسة

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:10 | 2024-05-30
16:21 | 2024-05-30
16:19 | 2024-05-30
16:15 | 2024-05-30
16:01 | 2024-05-30
15:43 | 2024-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24