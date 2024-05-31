هدوء حذر في قرى القطاعين الغربي والاوسط... وتحليق للطيران الاستطلاعي

تشهد قرى القطاعين الغربي والاوسط هدوءا حذرا، يتخلله تحليق للطيران الاستطلاعي المعادي واطلاق القنابل المضيئة، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

,شنّ الطيران الحربي المعادي سلسلة غارات، عند الثانية من بعد منتصف الليل، استهدفت بلدة عيترون.