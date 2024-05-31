إهتمام "بالساحة السنّية" مبالغ فيه

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منذ بدء الازمة الاقتصادية في لبنان عمل "حزب الله" على تعديل مقاربته للساحة السنيّة وسعى بشكل واضح الى تعزيز اهتمامه بها وتحديدا في الشق الاجتماعي،وهذا ما ظهر علنا في اكثر من محطة.وبحسب مصادر مطلعة" فإن بدء المعارك في الجنوب دعما لغزة ساهم ايضا في قيام "حزب الله" بتعزيز حضوره المباشر في اكثر من منطقة ذات غالبية سنيّة، وتحديدا عكار وبعض مناطق البقاع".ووصف البعض"ما يقوم به الحزب بأنه مبالغ فيه ويظهره كمن يصر على تأمين دعم شعبي سنّي وانهاء مفاعيل الحرب السورية خلال فترة قياسية وهذا ما لا يمكن تحقيقه بهذه السرعة بالرغم من كل التقدم الحاصل".