مصرف ينهي خدمات 170 موظفا "والبقية تأتي"

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أصدر مصرف يُعتبر من الأوائل في لبنان وتكثر فروعه في جبيل وكسروان لائحة من 170 إسما من موظفيه في كافة فروعه في لبنان يبلغهم فيها بالإستغاء عن خدماتهم، وآخر يوم عمل لهم سيكون اليوم الجمعة ٣١ أيار ، على أن تتم تسوية وضعهم المالي الشهر المقبل، بإعطائهم البروتوكول المتعارف عليه في المصارف عند الإستغناء عن الخدمات.مصدر مطلع في المصرف أكد أن هناك لائحة ثانية في الأشهر المقبلة ضمن خطة هيكلة الكادر البشري لهذا المصرف. المصدر ختم أن اللائحة الحالية حملت أسماء مدراء كبار .