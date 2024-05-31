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لبنان
في هذه المناطق.. "عجقة" سوريين إيجابية
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
31-05-2024
|
02:45
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تشهد الحدود اللبنانية السورية حركة من نوع آخر تتلخص بدخول باصات سورية تقلُّ سوريين وذلك لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.
وأشار صاحب شركة سياحية لـ"لبنان24" إلى أنّ السوريين يستفيدون من برامج سياحية تؤمّنها شركات سورية، يزورون خلالها أهم المعالم السياحية في لبنان.
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ولفت إلى أنّ مناطق جبيل وجونية تشهد كثافة سياحية سورية مهمة، تشكّل مردودًا إيجابيا على الصعيد الإقتصادي، خاصة لناحية تشغيل قطاع المطاعم والأسواق التجارية.
وأكّد أن مدة هذه الرحلات تتراوح في الغالب بين يوم أو ثلاثة أيام كحدٍ أقصى، وتصل إلى ذروتها أسبوعيا بدءًا من يوم الجمعة وحتى يوم الأحد.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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