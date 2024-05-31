هذا ما فعله مجهولون بالكلاب الشاردة بطرابلس

أقدم مجهولون فجر اليوم، بإطلاق النار على عدد من الكلاب الشاردة في منطقة أبي سمراء، طريق السكة البيضاء وطريق الشفاء في طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".

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