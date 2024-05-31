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لبنان

هذا ما فعله مجهولون بالكلاب الشاردة بطرابلس

Lebanon 24
31-05-2024 | 02:11
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أقدم مجهولون فجر اليوم، بإطلاق النار على عدد من الكلاب الشاردة في منطقة أبي سمراء، طريق السكة البيضاء وطريق الشفاء في طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
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