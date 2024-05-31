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لبنان

حادثة في الجنوب.. هذا ما فعله سوريّ بأحد الأطفال!

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
31-05-2024 | 03:15
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كشفت معلومات "لبنان24" أنَّ شخصاً سورياً يُدعى "م.س." قد تمّ توقيفه في جنوب لبنان بعد محاولته اغتصاب طفل قاصر يبلغُ من العمر 5 سنوات.
 
وبحسب المعلومات، فإنّ الموقوف اعترف لدى القوى الأمنية بمحاولته الإختلاء بالطفل 4 مرات، كما أقرّ بما كان يفعل مع الطفل الذي أبلغ ذويه بما حصل معه لتتحرك القوى الأمنية فوراً وتوقف الجاني.
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وحالياً، فإنّ الموقوف ما زال خاضعاً للتوقيف والتحقيق بإشراف القضاء المُختص.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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