حادثة في الجنوب.. هذا ما فعله سوريّ بأحد الأطفال!

كشفت معلومات "لبنان24" أنَّ شخصاً سورياً يُدعى "م.س." قد تمّ توقيفه في جنوب لبنان بعد محاولته اغتصاب طفل قاصر يبلغُ من العمر 5 سنوات.

وبحسب المعلومات، فإنّ الموقوف اعترف لدى القوى الأمنية بمحاولته الإختلاء بالطفل 4 مرات، كما أقرّ بما كان يفعل مع الطفل الذي أبلغ ذويه بما حصل معه لتتحرك القوى الأمنية فوراً وتوقف الجاني.

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وحالياً، فإنّ الموقوف ما زال خاضعاً للتوقيف والتحقيق بإشراف القضاء المُختص.