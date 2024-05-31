Advertisement

لبنان

"التقدمي": لن نسمح بعد الآن بتزوير الحقائق والنفخ بالتفرقة

Lebanon 24
31-05-2024 | 03:07
A-
A+
Doc-P-1206174-638527477792130038.png
Doc-P-1206174-638527477792130038.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن وكالة داخلية إقليم الخروب في الحزب التقدمي الإشتراكي، البيان الآتي: "تعقيبًا على ما ورد في إحدى وسائل الإعلام من مغالطات وادعاءات وتسخيف ومحاولات زرع فتنة وشقاق، يهم وكالة داخلية الحزب التقدمي الإشتراكي في إقليم الخروب أن توضح، أن معالي وزير الأشغال مشكورا قد وقع كل كشوفات الشوف الأعلى وإقليم الخروب في آخر لقاء له مع النائب بلال عبدالله، وأصر الا ينتهي اللقاء دون أن ينهي كل ملفات الصيانة المرتبطة بالشوف الأعلى وإقليم الخروب، والذي تمت متابعته من قبلنا بتكليف من رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط وفي حضور أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن."
Advertisement

وختم: "أما البطولات الوهمية التي وردت لزرع الخلاف في المنطقة، فهي من نسج الخيال، والحزب التقدمي الإشتراكي يقوم بواجباته تجاه أهله، وليس في معرض مبارزات لا تثمن ولا تغني في ظل الحرب الدائرة، وضائقة الناس الاجتماعية.أما قنص الإنجازات وإدعاء تحقيقها، فلن نتوقف عنده، ولكن لن نسمح بعد الآن بتزوير الحقائق والنفخ بالتفرقة، فالشوف واحد، كان وسيبقى، ولن يوفر رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط ونواب اللقاء، أي جهد لتلبية الحاجات الإنمائية والخدماتية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2024-05-31
05:44 | 2024-05-31
05:41 | 2024-05-31
05:41 | 2024-05-31
05:38 | 2024-05-31
05:30 | 2024-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24