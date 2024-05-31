"التقدمي": لن نسمح بعد الآن بتزوير الحقائق والنفخ بالتفرقة

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صدر عن وكالة داخلية إقليم الخروب في الحزب التقدمي الإشتراكي، البيان الآتي: "تعقيبًا على ما ورد في إحدى وسائل الإعلام من مغالطات وادعاءات وتسخيف ومحاولات زرع فتنة وشقاق، يهم وكالة داخلية الحزب التقدمي الإشتراكي في إقليم الخروب أن توضح، أن معالي وزير الأشغال مشكورا قد وقع كل كشوفات الشوف الأعلى وإقليم الخروب في آخر لقاء له مع النائب بلال عبدالله، وأصر الا ينتهي اللقاء دون أن ينهي كل ملفات الصيانة المرتبطة بالشوف الأعلى وإقليم الخروب، والذي تمت متابعته من قبلنا بتكليف من رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط وفي حضور أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن."وختم: "أما البطولات الوهمية التي وردت لزرع الخلاف في المنطقة، فهي من نسج الخيال، والحزب التقدمي الإشتراكي يقوم بواجباته تجاه أهله، وليس في معرض مبارزات لا تثمن ولا تغني في ظل الحرب الدائرة، وضائقة الناس الاجتماعية.أما قنص الإنجازات وإدعاء تحقيقها، فلن نتوقف عنده، ولكن لن نسمح بعد الآن بتزوير الحقائق والنفخ بالتفرقة، فالشوف واحد، كان وسيبقى، ولن يوفر رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط ونواب اللقاء، أي جهد لتلبية الحاجات الإنمائية والخدماتية".