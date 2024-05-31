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لبنان

بحلة عصرية.. مدكو تفتتح محطتها في المصيطبة وفياض: نثني على صمود القطاع الخاص

Lebanon 24
31-05-2024 | 03:18
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احتفلت شركة مدكو ش.م.ل. بإعادة افتتاح محطتها الكائنة في منطقة المصيطبة قرب قصر الاونيسكو، المحدّثة بحلّتها الجديدة والعصرية، برعاية وحضور وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وبحضور سعادة محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وحشد من الفعاليات الرسمية والأمنية والاقتصادية.
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وألقى في المناسبة رئيس مجلس ادارة شركة مدكو ريمون الشماس كلمة تضمنت لمحة عن تاريخ الشركة الذي يعود لأكثر من 114 سنة، ونوّه بسياسة الانتشار التي تعتمدها الشركة من خلال محطاتها المتواجدة على الأراضي اللبنانية كافة ، وشددّ على حرص الشركة الدائم على إعتماد الجودة والتميّز في الخدمة. كما استعرض دور الشركة الفعال في موضوع الطاقة البديلة.  
فياض أثنى بدوره على صمود القطاع الخاص الفعال وتجاوزه الأزمات التي عصفت بالبلاد، وقد خصّ بالتنويه شركة مدكو التي ما انكفأت عن الإيمان بلبنان ودوره ومستقبله.

في الختام، قطع الوزير فياض والقاضي عبود وعائلة شماس والحضور شريط إعادة افتتاح المحطة بحلّتها العصرية.
 

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