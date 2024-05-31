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لبنان

​قذائف إسرائيلية نحو المزارعين في الوزاني.. وحريق في المكان

Lebanon 24
31-05-2024 | 03:56
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تعرّضت منطقة البساتين في سهل الوزاني، في محيط أماكن تواجد بعض الرعاة و المزارعين، قرابة العاشرة والنصف من صباح اليوم الجمعة، لسقوط قذيفتين مدفعيتين مصدرهما مواقع العدو الاسرائيلي في منطقة الغجر المحتلة، ما أدى إلى اشتعال حريق في المكان، بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان24".
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