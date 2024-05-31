​قذائف إسرائيلية نحو المزارعين في الوزاني.. وحريق في المكان

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تعرّضت منطقة البساتين في سهل الوزاني، في محيط أماكن تواجد بعض الرعاة و المزارعين، قرابة العاشرة والنصف من صباح اليوم الجمعة، لسقوط قذيفتين مدفعيتين مصدرهما مواقع العدو الاسرائيلي في منطقة الغجر المحتلة، ما أدى إلى اشتعال حريق في المكان، بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان24".