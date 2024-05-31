حبشي التقى مولوي واشاد بالخطة الامنية: تأتي في سياق فرض السيادة

اشاد عضو تكتل الجمهوريّة القوية النائب أنطوان حبشي خلال لقائه وزير الداخليّة والبلديات بسام المولوي، بفاعليّة الخطّة الأمنية، مثنيًّا على "القرارات والتعاميم الصادرة عن الوزارة بما يتعلّق بالتواجد الغير الشرعي للسوريين في لبنان. وهذه الإجراءات تأتي في سياق فرض السيادة والمساهمة في تمكين الدولة عبر بسط قراراتها بما يُحقق تدريجيًّا وتراكميًّا أمن وسلامة اللبنانيين".

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كما تطرق الحديث إلى موضوع الميغاسنتر في الانتخابات وضرورة تفعيله. ولفت المولوي إلى أن الحكومة التزمت تطبيقه الذي يحتاج إلى 6 أشهر ، لافتًا الى ضرورة عمل المجلس النيابيّ في هذا الاتجاه في أسرع وقت.