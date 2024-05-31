Advertisement

لبنان

ارتفاع ملموس في درجات الحرارة... وكتل هوائية حارة بانتظاركم!

Lebanon 24
31-05-2024 | 04:38
A-
A+
Doc-P-1206204-638527527224974553.jpg
Doc-P-1206204-638527527224974553.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، صافيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، تنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر في المناطق الجنوبية، ويستمر تكون الضباب المحلي على المرتفعات المتوسطة.
Advertisement

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس ربيعي مستقر مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم غد السبت، حيث تتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة نسبيا  مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربية ، والتي تؤدي الى ارتفاع ملموس في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية وتبلغ ذروتها يوم الاثنين حيث تتخطى الحرارة معدلاتها الموسمية مع طبقات من الغبار ونشاط في سرعة الرياح.
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيار في بيروت بين 18 و27، في طرابلس بين 17 و26، وفي زحلة بين 13 و27 درجة، ولشهر حزيران في بيروت بين 22 و30 وفي زحلة بين 16 و32.

-الطقس المتوقع في لبنان:
 
الجمعة:  قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل، مع تكون الضباب على المرتفعات.

السبت: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، تنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر في المناطق الجنوبية، ويستمر تكون الضباب المحلي على المرتفعات المتوسطة.
 
الأحد: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة بخاصة على الجبال و في الداخل وجنوب البلاد حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحيانا في المناطق الجنوبية.
الإثنين: قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع بخاصة جنوب البلاد والتي تتخطى معدلاتها بحدود الـ 5 درجات في المناطق الداخلية، تنشط الرياح أحيانا وتكون محملة بطبقات من الغبار.
-الحرارة على الساحل من 22 إلى 26 درجة، فوق الجبال من 15 إلى 27 درجة، في الداخل من 14 إلى 32 درجة. 
 
-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا الى جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و30 كم/س.
-الانقشاع:  جيد على الساحل، متوسط على المرتفعات بسبب الضباب في الفترة الصباحية والمسائية.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75%.
-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج ، حرارة سطح الماء: 23 درجة. 
-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 5,28
-ساعة غروب الشمس: 19,43
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2024-05-31
05:44 | 2024-05-31
05:41 | 2024-05-31
05:41 | 2024-05-31
05:38 | 2024-05-31
05:30 | 2024-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24