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لبنان

بعد الإعتداء الإسرائيلي على مارون الراس وعيترون.. هذا ما فعله الحزب اليوم بصواريخه!

Lebanon 24
31-05-2024 | 04:52
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أعلن حزب الله في بيان، أنه استهدف اليوم الجمعة ثكنة برانيت ‏‏(مقر الفرقة 91) بصواريخ بركان ثقيلة، وأصابها إصابة مباشرة ما أدى إلى احتراقها وتدمير جزء ‏منها، مشيرا الى أن ذلك جاء رداً على ‏‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصاً الاعتداء على ‏بلدة مارون الراس.
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ورداً على ‏‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على بلدة ‏عيترون، أعلن حزب الله في بيان آخر، أنه استهدف اليوم الجمعة موقع البغدادي بصواريخ ‏بركان ثقيلة وأصابه إصابة مباشرة.
 

 
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