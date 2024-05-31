بعد الإعتداء الإسرائيلي على مارون الراس وعيترون.. هذا ما فعله الحزب اليوم بصواريخه!

أعلن حزب الله في بيان، أنه استهدف اليوم الجمعة ثكنة برانيت ‏‏(مقر الفرقة 91) بصواريخ بركان ثقيلة، وأصابها إصابة مباشرة ما أدى إلى احتراقها وتدمير جزء ‏منها، مشيرا الى أن ذلك جاء رداً على ‏‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصاً الاعتداء على ‏بلدة مارون الراس.

Advertisement