كهرباء قاديشا تستنكر التعرض لجابي لديها... وهذا ما طلبته من الأجهزة الأمنية

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اصدرت شركة كهرباء "قاديشا" بيانا استنكرت فيه" وبشدة الحادثة التي تعرض لها عبد الله كريم الذي يعمل في قاديشا بصفة جابي"، وقالت:"ان هذه الحادثة هي سابقة خطيرة، وان قاديشا تطلب من الاجهزة الامنية التحقيق وكشف الفاعلين وانزال اقصى العقوبات بالمعتدين، لكي لا يتكرر مثل هذا الفعل، مع العلم بان قاديشا تقوم بمهامها في ظل ظروف صعبة جدا من اجل تأمين حاجات المواطنين".وختامت مؤكدة انه"رغم كل الصعوبات سوف تستمر قاديشا بخدمة جميع المواطنين والعمل على تحسين هذا المرفق العام".